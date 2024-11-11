ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، بتعادل نابولي مع إنتر ميلان بهدف لمثله في قمة الجولة.

وشهدت الجولة فوز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وسقط ميلان في فخ التعادل مع كالياري بثلاثة أهداف لمثلها، وتلقي روما الخسارة أمام بولونيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة نفسها، وفاز أتالانتا على أودينيزي بهدفين لهدف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نهاية الجولة الـ 12 كالتالي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 12



1. نابولي، 26 نقطة.

2. أتالانتا، 25 نقطة.

3. فيورنتينا، 25 نقطة.

4. إنتر ميلان، 25 نقطة.

5. لاتسيو، 25 نقطة.

6. يوفنتوس، 24 نقطة.

7. ميلان، 18 نقطة.

8. بولونيا، 18 نقطة.

9. أودينيزي، 16 نقطة.

10. إمبولي، 15 نقطة.

11. تورينو، 14 نقطة.

12. روما، 13 نقطة.

13. بارما، 12 نقطة.

14. هيلاس فيرونا، 12 نقطة.

15. كومو، 10 نقاط.

16. كالياري، 10 نقاط.

17. جنوى، 10 نقاط.

18. ليتشي، 9 نقاط.

19. مونزا، 8 نقاط.

20. فينيزيا، 8 نقاط.