المخرج بول كينج يعلن بدء استعدادات الجزء الثاني من فيلم WONKA

wonka، أعلن المخرج بول كينج، عن بدء العمل الفعلي على إنتاج الجزء الثاني من فيلم WONKA 2.

وأوضح كينج، في تصريحات صحفية: أنه جار بالفعل العمل على الجزء الثاني فيلم WONKA 2، قائلا: "لقد انتهينا من نصف المسودة الخاصة بالسيناريوتقريبًا، ولدينا قصة نحبها، ونعرف إلى أين نريد أن نأخذها".

إيرادات فيلم wonka

وحقق الجزء الأول من فيلم wonka، إيرادات عالمية وصلت لـ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، وطرح رسميا، في صالات السينما، بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

تفاصيل فيلم Wonka

تدور أحداث فيلم Wonka حول، القصة العجيبة لكيفية تحول ويلي ونكا أعظم مخترع وساحر وصانع شوكولاتة في العالم إلى شخصيته المتعارف عليها.

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال “تشارلي ومصنع الشوكولاتة”، وتتبع القصة صبيًا فقيرًا يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

أبطال فيلم Wonka

ويلعب بطولة فيلم Wonka، كلا من الممثل البريطاني الشهير تيموثي شالامي، في دور تشارلي، بجانب كلا من مات لوكان، وأوليفيا كولمان، وروان أتكينسون، وجيم كارتر، وسالي هوكينز، وماثيو باينتون، وجافين وستيسي، وباترسون جوزيف.

أصل شخصية Wonka

يذكر أن الممثل جين وايلدر، لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم “ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة” الذي عرض عام 1971، ولاحقًا قام الممثل الشهير، جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد إنتاجه، وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون، تحت اسم children's novel، Charlie and the Chocolate Factory، والذي حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو النقاد.