الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المخرج بول كينج يعلن بدء استعدادات الجزء الثاني من فيلم WONKA

WONKA، فيتو
WONKA، فيتو

wonka، أعلن المخرج بول كينج، عن بدء العمل الفعلي على إنتاج الجزء الثاني من فيلم  WONKA 2.

وأوضح كينج، في تصريحات صحفية: أنه جار بالفعل العمل على  الجزء الثاني فيلم WONKA 2، قائلا: "لقد انتهينا من نصف المسودة الخاصة بالسيناريوتقريبًا، ولدينا قصة نحبها، ونعرف إلى أين نريد أن نأخذها".

 

إيرادات فيلم  wonka

 وحقق الجزء الأول من فيلم wonka، إيرادات عالمية وصلت لـ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي، وطرح رسميا، في صالات السينما، بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣.

Image

 

تفاصيل فيلم Wonka

 تدور أحداث فيلم Wonka حول، القصة العجيبة لكيفية تحول ويلي ونكا أعظم مخترع وساحر وصانع شوكولاتة في العالم إلى شخصيته المتعارف عليها. 

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال “تشارلي ومصنع الشوكولاتة”، وتتبع القصة صبيًا فقيرًا يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

 

أبطال فيلم Wonka

ويلعب بطولة فيلم Wonka، كلا من الممثل البريطاني الشهير تيموثي شالامي، في دور تشارلي،  بجانب كلا من مات لوكان، وأوليفيا كولمان، وروان أتكينسون، وجيم كارتر، وسالي هوكينز، وماثيو باينتون، وجافين وستيسي، وباترسون جوزيف.

 

أصل شخصية Wonka

يذكر أن  الممثل جين وايلدر، لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم “ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة” الذي عرض عام 1971، ولاحقًا قام الممثل الشهير، جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد إنتاجه، وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون، تحت اسم children's novel، Charlie and the Chocolate Factory، والذي حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو النقاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

WONKA wonka ايرادات Wonkaمشاهدة الجزء الثاني WONKA فيلم Wonka

مواد متعلقة

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA

تريلر تشويقي لفيلم مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN

الأكثر قراءة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

زلزال الفالق الإفريقي يهدد إثيوبيا، وخبراء يكشفون خطورته على سد النهضة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

أبو الغيط: تغييب القانون الدولي شجع إسرائيل على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 26 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو محمد أبو سخيل قائد العمليات في حركة الجهاد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads