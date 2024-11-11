الأهلي يستأنف تدريباته الأحد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

النادي لأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الأربعاء موعدا للعودة إلى القاهرة قادما من سويسرا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق من جديد، حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الأخيرة مستغلا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا لقيادة دفاع الاهلي فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري، مؤكدا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة زد الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.