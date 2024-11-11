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أخبار مصر

ارتفاع طفيف في تأخير القطارات على خطوط الصعيد

السكك الحديدية
السكك الحديدية
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شهد صباح اليوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا لتأخيرات القطارات بسبب الشبورة. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة خطوط  السكك الحديدية على مدار الساعة، لضمان تنفيذ كافة تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إى تى سى”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


 

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