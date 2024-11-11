الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي: ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأحمر أمام الاتحاد السكندري

رامي ربيعة
رامي ربيعة

النادي لأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا لقيادة دفاع   الأحمر فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري، مؤكدا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة زد الأخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

كولر الأهلي اخبار الأهلي رامي ربيعة الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة

أخبار الأهلي، حكاية بيرسي تاو والزمالك ورسالة كولر لطاهر محمد طاهر

الأكثر قراءة

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى العلمين بعد إنقاذ حياة شخص سقط على أسياخ حديدية

بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي يتوجه اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

السيسي يلقي كلمة اليوم في القمة العربية الإسلامية بالرياض

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

وزير الداخلية يقرر ترحيل شخصين يمنيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

منوعات

المزيد

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

العالم عاجز عن وقف شلالات الدم.. 400 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads