الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم إنتر ميلان يوجه رسالة للجماهير بعد إهدار ركلة جزاء أمام نابولي

هاكان تشالهانوجلو،
هاكان تشالهانوجلو، فيتو

أبدى التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم وسط إنتر ميلان، حزنه على إهدار فوز كان في المتناول أمام نابولي، بعدما أهدر ركلة جزاء كادت أن تمنح نيراتزوري النقاط الثلاث.


وتعادل إنتر على أرضه وبين جماهيره مع نابولي (1-1)، ليتصدر فريق الجنوب البطولة برصيد 26 نقطة، مقابل 25 للأسود والأزرق.

قال هاكان في تصريحات لقناة "دازن": "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وكنا نستحق المزيد، حظنا كان سيئا بعض الشيء".


وأضاف: "أنا آسف لأنني أهدرت أول ركلة جزاء لي مع إنتر اليوم، كنت أعلم أن هذا يجب أن يحدث عاجلا أم آجلا، ولكن ليس في مباراة مهمة كهذه".

وتابع التركي: "أحتاج العودة للوقوف على قدمي مرة أخرى، لأن الموسم لا يزال طويلا أمامنا، وإحصائياتي لا تزال جيدة جدا".

وأوضح: "كانت مباراة مكثفة مع كثير من المبارزات الثنائية، حاولنا إيجاد مهاجمينا لكننا لم نتمكن منذلك لأن مدافعي نابولي عملوا بشكل جيد. في الشوط الثاني أرسلنا المزيد من العرضيات لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف آخر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتر ميلان نابولي إنتر ميلان ركلة جزاء

مواد متعلقة

إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من منتخب مصر وادعاء الإصابة

برشلونة يخسر أمام ريال سوسيداد بهدف في الدوري الإسباني

حسين الشحات يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي والصلح مع الشيبي

نابولي وإنتر ميلان يتعادلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب والوقود بعد فوز ترامب

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين 11/11/2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 - 11 - 2024

شولتس وترامب يتعهدان بإعادة السلام إلى أوروبا

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الجرجاوية بسوهاج

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي في حركة الجهاد

شاهد برومو مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads