مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، حيث سقطت من أعلى سطح منزلها الكائن بدائرة مركز المراغة أثناء تركيبها “طبق الدش” حيث نقلت جثة هامدة إلى مستشفى المراغة المركزي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.





تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بوصول المدعوة ابتهال ع ا ح- سن 53 ربة منزل إلى مستشفى المراغة المركزي جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو ومقيمة بمركز المراغة.



بالانتقال والفحص أفاد شقيقها المدعو أحمد سن 50 مدرس - ومقيم بذات الناحية أن شقيقته المذكورة مقيمة بالطابق الرابع بعقار وأثناء قيامها بتركيب طبق دش أعلى سطح الطابق الخامس بالمنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدى إلى وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة سقوط من علو وتحرر المحضر اللازم.