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ثقافة وفنون

شاهد برومو مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

ساعته وتاريخه، فيتو
ساعته وتاريخه، فيتو

طرحت قناة DMC برومو مسلسل ساعته وتاريخه استعدادا لعرضه قريبا.

ولم يكشف البرومو عن تفاصيل أبطاله أو وجوههم ولكنه يكشف أن العمل سيدور حول الكثير من الجرائم وهو ما أكده تعليق القناة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك حيث يفيد الآتي: “مسلسل #ساعته_وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قريبًا”.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

مسلسل ساعته وتاريخه

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن عن بدء تصوير مسلسله الجديد المعنون بــ "ساعته وتاريخه" مؤخرًا. 

وكشف سلامة عن صورة من كواليس بدء تصوير عمله وأرفقها بتعليق: في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه).

 

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المخرج عمرو سلامة قناة DMC عمرو سلامة منصة واتش ات مسلسل ساعته وتاريخه

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