مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء اللهو أمام منزلها في سوهاج
لقيت طفلة لا تتجاوز السادسة من عمرها مصرعها بدائرة مركز دار السلام، بسبب اصطدامها بسيارة ميكروباص أثناء اللهو أمام منزلها، حيث نقلت جثة هامدة لمستشفى دار السلام المركزي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم.
تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيرى رئيس مباحث مركز دار السلام بوصول الطفلة ريتاج ع ص م - سن 6 تلميذة إلى مستشفى دار السلام المركزي" جثة هامدة " [ ادعاء حادث سير ] ومقيمة بمركز دار السلام.
وبالانتقال والفحص أفاد والد المتوفـاة المدعو عبد المقصود سن 62 عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل اصطدمت بـــها السيارة قيادة نجل عمومته المدعو ثوري ا ت ا - سن 28 سائق ومقيم بذات الناحية مما أدى لوفاتها.
التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية
تم ضبط السيارة وقائدها وأفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها بطريق الخطأ.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة الاصطدام بجسم صلب.
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