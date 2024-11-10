نابولي وإنتر ميلان يتعادلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء فريقي إنتر ميلان ونابولي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف نابولي عن طريق اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليمنح فريق الجنوب التقدم في قمة الدوري الإيطالي، بينما أدرك التعادل اللاعب كالهان أوغلو التعادل بالدقيقة 43.



ورفع نابولي رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة، بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.