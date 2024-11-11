بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الجرجاوية بسوهاج

شهد مركز جهينة حادثا مأساويا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص خط سير سوهاج متجهة إلى جهينة بترعة الجرجاوية أسفر عن إصابة تسعة أشخاص تم نقل بعضهم لمستشفى المراغة المركزى والبعض الآخر لمستشفى جهينة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

اللواء صبري عزب يتلقى إخطارا بانقلاب سيارة وإصابة تسعة أشخاص دائرة مركز جهينة

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار ورد إلى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد محمد الفولى رئيس مباحث المراغة بوقوع بأنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو أحمد م ا م- سن 58 سائق - ومقيم مركز جهينه في اتجاه من سوهاج إلى جهينة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وميلها علي جانبها الأيسر بترعة الجرجاوية دائرة المركز

وبالانتقال مع سيارات الإسعاف والفحص تبين أنه نجم عن الحادث إصابة قائد السيارة وكل من:-

1- ضياء م ح م - سن 27 موظف بشركة خاصة

2- محمد ا ع ع - سن 27 موظف بشركة خاصة

3- محمد خ ا ع- سن 27 موظف بشركة خاصة - ومقيمون مركز جهينه

4- أحمد ز م ح- سن 30 مهندس– ومقيم دائرة المركز

5- محمد ا م ع- سن 40 اولاد اسماعيل

6- عبد الله ح ع ا - سن 16 طالب ومقيمان بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

وتم نقلهم لمستشفي المراغة المركزي

7- محمد ع ر ا- سن 39 عامل

8- محمد م ا ا - سن 33 عامل ومقيمان دائرة مركز جهينة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي جهينه المركزي وخروج عدد " 3 " ركاب آخرين " بدون إصابات " وانصرافهم من مكان الحادث

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات، أفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم بالواقعة.