العمل الدولية تنظم حفل ختام مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال

تعقد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل اليوم الإثنين، حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (اكسيل أفريقيا)" (ACCEL Africa).

ويستهدف دعم الجهود المحلية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في قطاع سلاسل توريد القطن.