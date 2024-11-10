حسين الشحات يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي والصلح مع الشيبي

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، كواليس انضمامه إلى المارد الأحمر قادما من العين الإماراتي.

وقال حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية: “كابتن محمود الخطيب كلمني وقال لي إن النادي هيكلم العين الإماراتي عشان أنضم إلى الأهلي”.



مضيفا: "الأهلي اشتراني وقتها بـ 90 مليون جنيه وده كان رقم كبير".

وعن الصلح مع محمد الشيبي قال: كنت عايز أروح أسلم على الشيبي، فمصطفى شوبير خوفني شوية قال لي ممكن يحرجك، فشوبير قال لمحمد أخويا روح للشيبي وشوفه، الشيبي قال له مفيش مشكلة نسلم على بعض، وأنا بسلم عليه كررت اعتذاري ليه تاني والموضوع انتهى.