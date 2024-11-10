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رياضة

محمد سلامة: البطولة الأفريقية للتجديف أقيمت بالجهود الذاتية

البطولة الافريقية
البطولة الافريقية للتجديف، فيتو

البطولة الأفريقية للتجديف،أعرب محمد سلامة المدير الإداري للبطولة الإفريقية للتجديف والمقامة في بورتو مارينا عن سعادته بنجاح البطولة وأشادة الوفود المشاركة في البطولة بالتنظيم الذي وصفوه بأنه على أعلى مستوى.

وأكد محمد سلامة في تصريحات صحفية أن البطولة أقيمت بالجهود الذاتية من عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم شريف القماطي نائب رئيس اتحاد التجديف ورئيس اللجنة العليا للبطولة، لحين صرف الدعم الخاص بالبطولة من وزارة الشباب والرياضة.

وتختتم غدا الاثنين منافسات البطولة الأفريقية في منافسات التجديف الشاطيء بعد تتويج المنتخب المصري للتجديف بلقب البطولة الأفريقية ضمن سباقات الكلاسيك بعد حصد 22 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي بحضور الجزائري مهدي قريدي رئيس الاتحاد الإفريقي للتجديف.

وحصدت مصر حتى الآن 22 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بإجمالي 17 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 18 ميدالية متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.


شارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

يضم منتخب مصر  30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، ادهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لاتحاد التجديف وعضو اللجنة العليا للبطولة والعميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة.

يضم الجهاز للفني للمنتخب المصري اللواء عمرو رجائي المدير الفني لمنتخب التجديف وعادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

فيما يضم الجهاز الإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، المدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف ووليد عبد المنعم المنسق الإعلامي للبطولة.

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