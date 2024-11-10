روتانا تطرح إعلان ألبوم محمد عبده الجديد (فيديو)

شوقت شركة روتانا جمهورها لألبوم فنان العرب الجديد محمد عبده، والذي تطرحه بعد ساعات عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

ونشرت روتانا عبر حسابها على تويتر برومو قصير للألبوم، وكتبت: 3 ساعات ونسمع ألبوم محمد عبده 2024.

ويضم ألبوم محمد عبده الجديد 7 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، ويتعاون فيه مع نخبة من ألمع الشعراء.

الحالة الصحية للفنان محمد عبده

وفي وقت سابق نشر حساب شركة روتانا عبر منصة X مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده طمأنت خلاله الجمهور على حالته الصحية.

وظهر محمد عبده في الفيديو برفقة أسرته وأحفاده من العاصمة الفرنسية باريس، بعد نهاية عطلته الصيفية، وأطل في حالة صحية جيدة بعد محنة المرض الأخيرة.