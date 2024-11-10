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دين ودنيا

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن التخبيب الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة تهدد استقرار الأسر وتماسك المجتمع، موضحا أن التخبيب الإلكتروني هو التدخل السلبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية، حيث يسعى البعض لتحريض أحد الزوجين ضد الآخر وإفساد العلاقة بينهما، ما يؤدي إلى زعزعة الثقة وتفاقم الخلافات الزوجية.

أسامة قابيل: الإسلام حرص على بناء الأسر على المودة والرحمة

وأكد العالم الأزهري في تصريحات له، أن الإسلام حرص على بناء الأسر على المودة والرحمة، حيث قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (الروم: 21).

وأضاف أن التخبيب الإلكتروني يتعارض مع هذه المبادئ، وأن الشيطان يسعى دائمًا للتفريق بين الناس، كما جاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (المائدة: 91)، موضحا: "كل شوية على السوشيال تلاقي بوست لو زوجك عمل معاكى كده اعملى له كذا، او العكس وطبعا النصائح كارثية وتهدف إلي هدم البيوت".

وأشار  إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده"، مبينًا أن الإسلام يحرم التحريض الذي يسعى لهدم العلاقات الزوجية.


كما أوضح أن الشيطان يستغل التحريش، أي التحريض على النزاعات، كأسلوب رئيسي للتفرقة بين الناس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم".

أسامة قابيل يدعو إلي ضرورة الوعي بمخاطر التخبيب الإلكتروني 

ودعا  إلى ضرورة الوعي بمخاطر التخبيب الإلكتروني وضرورة الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية وعدم السماح لأي تدخلات خارجية، خاصة عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى الصلح والإصلاح بين الزوجين، ويحث المجتمع على دعم الاستقرار الأسري، لا على زرع الفتنة والخلافات.

 

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