تعليم قنا: توجيه الصحافة والإعلام التربوي يحصد المراكز الأولى جمهوريا

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حصول توجيه الصحافة والإعلام التربوي على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات "الكاريكاتير الصحفى" و"معرض الصحف والتصوير الصحفي" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024م.

مسابقة "الكاريكاتير الصحفى "

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أعلنت فوز مدرسة دريمز الخاصة بقنا التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة "الكاريكاتير الصحفى " عن المرحلة الابتدائية، بينما حصدت مدرسة حاجر دنفيق الإعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية المركز الثانى عن المرحلة الأعدادية، وحصدت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة نجع حمادى المركز الرابع على مستوى الجمهورية ( التربية الخاصة).

وأضاف " عنتر" أن نتيجة مسابقة "معرض الصحف والتصوير الصحفى" لصيف 2024م أسفرت عن فوز مديرية التربية والتعليم بقنا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين فى المسابقة، حيث حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما وجه "عنتر " الشكر، لتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي وموجهو الصحافة بجميع الإدارات التعليمية باشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مرغنى، موجة عام الصحافة والإعلام بقنا، على الجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات.