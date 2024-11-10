829 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية في قرية بركة بنجع حمادي
أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق عن نجاح القافلة الطبية والتي أطلقت علي مدار يومين بقرية بركة التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية في توقيع الكشف الطبي علي ٨٢٩ مواطنا.
المبادرات الرئاسية المختلفة
وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة، النساء، الأطفال، العظام، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان.
وأشار إلي تقديم القافلة لخدمات معمل الدم، معمل المتوطنة، الأشعة السينية والموجات الصوتية، بالإضافة إلي عقد عدد من ندوات التثقيف الصحي والإرشاد الطبي لعدد من المواطنين حول الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة وشمول تلك المبادرات وفوائدها المختلفة لكافة أفراد الأسرة.
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