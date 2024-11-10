الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

829 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية في قرية بركة بنجع حمادي

قافلة،فيتو
قافلة،فيتو

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق عن نجاح القافلة الطبية والتي أطلقت علي مدار يومين بقرية بركة التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية في توقيع الكشف الطبي علي ٨٢٩ مواطنا.

المبادرات الرئاسية المختلفة

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة، النساء، الأطفال، العظام، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان.

وأشار إلي تقديم القافلة لخدمات معمل الدم، معمل المتوطنة، الأشعة السينية والموجات الصوتية، بالإضافة إلي عقد عدد من ندوات التثقيف الصحي والإرشاد الطبي لعدد من المواطنين حول الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدمها وزارة الصحة وشمول تلك المبادرات وفوائدها المختلفة لكافة أفراد الأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد يوسف عبدالخالق قنا نجع حمادي وزارة الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا

مواد متعلقة

وكيل صحة قنا يجتمع بمديري المستشفيات ومُنسقي الطوارئ لبحث تقديم الخدمات العاجلة للمرضى (صور)

بحث تشغيل مكتب الصحة بمراكز محافظة قنا على مدار اليوم (صور)

تنفيذ 3 حالات إيقاف أعمال بناء مخالف في قنا (صور)

نائب محافظ قنا يتابع أنشطة "بداية جديدة" بقرية سمهود

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads