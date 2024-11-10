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ثقافة وفنون

ليلة شرقية علي أوتار القانون بمعهد الموسيقى العربية

دار الاوبرا
دار الاوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بعنوان  "ليلة موسيقية شرقية على أوتار القانون" يحييه  الواعدين بفصل القانون تدريب وقيادة دكتور صابر عبد الستار  وذلك في الثامنة مساء الإثنين ١١ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقي العربية. 

 

دار الأوبرا المصرية

 

يتضمن البرنامج  مختارات من أعمال الموسيقى العربية  منها  " ألف ليلة وليلة، بتونس بيك، قضية عم أحمد، هقابله بكرة، زي العسل، علي حسب وداد، إمتي هتعرف، إن راح منك يا عين، الفراشة، كوثر، الحب كله، فكروني ".. أداء "مودة أحمد حلمى، محمود أحمد رزق، إيلاف وليد عبد الجابر ، مريم أحمد سيد ، نورهان عطيه عبد العاطى ، فيرونا عاطف ميلاد ، مريم إسماعيل محمد ، جورج جون عاطف ، محمد عماد الدين ، مريم خالد رضوان ، محمود أحمد محمد ، تمارا محمد حسن، جوري حسام الدين، كريم محمد عجوره ، داليا احمد محمد ، أحمد طارق محمد ، دينا حسين محمد ، محمد إمام.ومساعد عبد الله محمود ".

 

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

 

 

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