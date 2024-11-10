الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هبة القاضي عميدًا للمعهد العالي للصحة بالإسكندرية وحمدي حسين لحقوق السادات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

* الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

* الدكتور طارق علي محمد حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.

* الدكتور أشرف إمام عبدالراضي طايع، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

* الدكتور ماجد محمد محمد علي، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب.

 

* الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

* الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين، عميدًا لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

* الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

* الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الاقتصاد المنزلى التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الدراسات العليا والبحوث أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة دمنهور جامعة مدينة السادات

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024 /2025

وزير التعليم العالي يعلن موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية.. فتح باب الترشح 14 نوفمبر الحالي.. وقائمة باللجنة العليا لإدارة الماراثون

أخفاها بدورة المياه،إحباط محاولة تهريب أجهزة آي فون بحوزة راكب في مطار أسيوط

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

تشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

جامعة سيناء تعزز منظومة التكنولوجيا المتطورة، وتصبح أول حرم جامعي غير نقدي بالكامل في مصر

وزير التعليم العالى ينعي الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي،وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads