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صابرين جابر عبدالجليل رئيسًا لجامعة الأقصر "بروفايل"

وزر التعليم العالي
وزر التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية وكان من بين التعيينات الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

وشغلت الدكتورة صابرين منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر كما شغلت منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر منذ عام 2019  وحتى الآن، ومنصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من عام 2019 وحتى عام 2022 وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر منذ عام 2017 وحتى عام 2019.


وعملت  كأستاذ  بقسم الدراسات السياحية بالكلية، أستاذ دكتور فى الإدارة السياحية لعام 2015، وأستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا  بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز لبريطانيا.

 وحصلت على دكتوراه الفلسفة فى الدراسات السياحية تسويق سياحى بجامعة حلوان عام 2004، وماجستير الدراسات السياحية  جامعة حلوان عام 2002، وبكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.


وتشغل الدكتورة صابرين منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر منذ عام 2021 حتى الآن.

 

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التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ضمان الجودة والاعتماد رئيس جامعة الاقصر كلية السياحة والفنادق الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل

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