زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل بالأسواق "مستند"

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ زيادة في الأسعار اعتبارًا من أمس الموافق 9 نوفمبر 2024.

وتم تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة المكونة من 20 سيجارة طبقا للمستند الذي حصلت عليه فيتو:

وينستون أحمر: 60 جنيهًا

وينستون أزرق: 60 جنيهًا

وينستون سيلفر: 60 جنيهًا

وينستون كاستر: 60 جنيهًا

وينستون توت: 62 جنيهًا

كامل أصفر: 65 جنيهًا

كامل أزرق: 65 جنيهًا

كامل اكتفيت: 68 جنيهًا