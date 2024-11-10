زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل بالأسواق "مستند"
ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ زيادة في الأسعار اعتبارًا من أمس الموافق 9 نوفمبر 2024.
وتم تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة المكونة من 20 سيجارة طبقا للمستند الذي حصلت عليه فيتو:
وينستون أحمر: 60 جنيهًا
وينستون أزرق: 60 جنيهًا
وينستون سيلفر: 60 جنيهًا
وينستون كاستر: 60 جنيهًا
وينستون توت: 62 جنيهًا
كامل أصفر: 65 جنيهًا
كامل أزرق: 65 جنيهًا
كامل اكتفيت: 68 جنيهًا
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