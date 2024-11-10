الأحد 10 نوفمبر 2024
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اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل بالأسواق "مستند"

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر

ارتفاع أسعار السجائر،  أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ زيادة في الأسعار اعتبارًا من أمس  الموافق 9 نوفمبر 2024. 

وتم تحديد أسعار البيع النهائي للمستهلك للعبوة المكونة من 20 سيجارة  طبقا  للمستند الذي حصلت عليه فيتو:

وينستون أحمر: 60 جنيهًا

وينستون أزرق: 60 جنيهًا

وينستون سيلفر: 60 جنيهًا

وينستون كاستر: 60 جنيهًا

وينستون توت: 62 جنيهًا

كامل أصفر: 65 جنيهًا

كامل أزرق: 65 جنيهًا

كامل اكتفيت: 68 جنيهًا

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ارتفاع اسعار السجائر أسعار السجائر السجائر

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