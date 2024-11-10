الأحد 10 نوفمبر 2024
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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في فعاليات القمة العربية الإسلامية بالرياض

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في فعاليات القمة العربية الإسلامية، التي تنطلق الاثنين في العاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، وذلك بناءً على دعوة من وزارة الإعلام السعودية.


القمة الإسلامية 

ومن المقرر أن تبحث القمة سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة، وكذلك متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.
 

وقف إطلاق النار في غزة 

يذكر أن مصر طرحت خلال مشاركتها في القمة السابقة عددًا من التوصيات والتي يأتي على رأسها الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

 

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الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القمة الاسلامية الكاتب الصحفي كرم جبر

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