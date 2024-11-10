أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا 0/1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مايوركا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 0/1 لأتلتيكو، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب سون مويس، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد في شباك ريال مايوركا بالدقيقة 61.

تشكيل مايوركا ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: بابلو مافيو، أنطونيو رايلو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سامويل كوستا، مانويل مورلانيس، روبر نافارو، سيرجي داردير.

خط الهجوم: فيدات موريكي، سايل لارين.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خوسي ماريا خيمينيز، كليمنت لينجليت، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، بابلو باريوس، رودريجو ريكيلمي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني.