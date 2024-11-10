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رياضة

في غياب محمد عبد المنعم، نيس يخطف تعادلا قاتلا من ليل 2/2 بالدوري الفرنسي

نيس وليل، فيتو
نيس وليل، فيتو

انتهت مباراة فريق نيس أمام ضيفه ليل بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي فريق ليل، ماتياس فرنانديز باردو في الدقيقة 17، ميتشيل باكير في الدقيقة 66، بينما أحرز سفيان ديوب هدف نيس الأول في الدقيقة 56، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني سجل توم لوشيت هدف التعادل القاتل لفريق نيس.

غياب محمد عبد المنعم عن نيس

ويغيب مدافع منتخب مصر، محمد عبد المنعم عن فريقه نيس الفرنسي منذ مباراة تفينتي الماضية في الدوري الأوروبي، بداعي الإصابة.

تشكيل نيس ضد ليل 

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: مويس بومبيتو، ميلفن بارد، جوناثان كلوس، علي العابدي.

خط الوسط: بابلو روزاريو، يوسف ندايشيميي، تانجي ندومبيلي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، جيريمي بوجا، محمد علي شو.

مباراة نيس ضد ليل، فيتو
مباراة نيس ضد ليل، فيتو

 

تشكيل ليل أمام نيس 

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: عيسى ماندي، بافودي دياكيتي، ألكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير.

خط الوسط: أيوب بوعدي، بنيامين أندري، نجالايل موكاو.

خط الهجوم: إيدون زيجروفا، ماتياس فرنانديز باردو، جوناثان دايفيد.

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نيس ليل فريق نيس الدوري الفرنسي

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