الأحد 10 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة ولبنان ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار، فى منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامنًا مع الاحتفال بمرور ٦٥ عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

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الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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