محلي قوص يعقد ثاني الجلسات التشاورية حول مشروعات الخطة الاستثمارية 2026-2025

كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز قوص بقنا، هبة الفولي نائب رئيس المركز، بالمشاركة في فعاليات جلسة التشاور الثانية الخاصة للسيدات المدينة وقراها لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2025 والتي عقدت صباح اليوم بقاعة كيلوبترا، وذلك في حضور كل من أحمد صبحي مدير الإدارة الصحية وماهر خريشي مدير إدارة الشباب والرياضة ونبيل حافظ مدير إدارة قوص التعليمية الأسبق، فضلا عن حضور كبير من سيدات من مختلف قري ونجوع المدينة.

في بداية اللقاء رحبت هبه الفولي بجميع المشاركات في الجلسة مؤكدة علي أهمية الدور التي توديه المرأة المصرية داخل المجتمع، وان القيادة السياسية لديها ايمان راسخ بهذا الدور لذا هي دائما حريصة علي مشاركاتها في كافة الأحداث السياسية والاقتصادية.

واستعرضت هبه الفولي في حديثها أهم ما تضمنته الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/2024، والتي جاء في مقدمتها استكمال اعمال الرصف وتركيب الانترلوك و إقامة مجزر نصف الي،بإجمالي تكلفة مالية تقدر بحوالى 60 مليون لجميع مشروعات الخطة.

واسترسلت الفولي حديثها بالتأكيد علي أهمية عقد هذه اللقاءات واستطلاع اراء المواطنين قبل البدء في تنفيذ اي اعمال لانها تضع التنفيذيين ومسئولي القرار امام الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومن ثم يفاضل مُقرر الخطط بين ما هو ضروري وما هو مُلح وفقا للادوات والموارد المتاحة قبل البدء في عملية التنفيذ.

سلسلة اللقاءات التشاورية

وأشارت هبة الفولي إلي أن هذا اللقاء يعد الثاني ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تستهدف الوحدة عقدها لتلقي اقتراحات واستفسارات المواطنين حول مشروعات الخطة الاستثمارية بهدف وضع هذه المقترحات في الحسبان قبل إقرارها.

وأضافت أنه تم عقد لقاء تشاوري علي مستوي اهالي المدينة فقط يوم الخميس الماضي واليوم يستهدف استطلاع اراء السيدات علي مستوي المدينة والقري التابعة لها، والثلاثاء سيتم عقد جلسة عامة ايضا لاستطلاع آراء المواطنين، وذلك في إطار منهجي يتعمد إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المدينة حتي ينعكس مردودها بشكل ايجابي عليهم.

مؤسسات المجتمع المدني بقنا

واستمرت فعاليات الجلسة لبضع ساعات تم خلالها اجراء العديد من المناقشات شارك فيها جمع كثيف من كافة أطياف المجتمع من القيادات الطبيعية والشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية في المدينة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.