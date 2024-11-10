الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمد صقر مستشارًا إعلاميًا لوزير الإنتاج الحربي ومتحدثًا باسم الوزارة

محمد صقر مستشار إعلاميًا
محمد صقر مستشار إعلاميًا لوزير الدولة للإنتاج الحربي

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرارًا بتعين محمد صقر مستشارا إعلاميًا لوزير الدولة للإنتاج الحربي،  ومتحدثًا رسميا باسم الوزارة، في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وإبراز الدور الهام للوزارة. 

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد صقر تولى رئاسة تحرير عدد من برامج التوك شو، في مقدمتها برنامج (90 دقيقة) و(48 ساعة) و(باختصار) بقناة المحور، و"تحت الشمس" مع معتز بالله عبد الفتاح على قناة الشمس، كما ترأس تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، كما سبق له العمل بقناة المحور لعدة سنوات، ثم انتقل لقناة ten، ومنها لشبكة قنوات Dmc، وعمل مديرًا للتطوير والمحتوى بقناة المحور. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الصحف والمواقع برامج التوك شو الإنتاج الحربي

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قواعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads