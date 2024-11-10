زراعتها تستغرق 6 أشهر، اكتشف مراحل تنشيف وطحن الشطة الحمراء بالمنيا (فيديو)

يُعتبر مركز ديرمواس، وخاصة قرية دلجا الواقعة في جنوب محافظة المنيا، من أبرز المناطق المعروفة في عروس الصعيد لتوجهها نحو تنشيط عمليات تنشيف وطحن الشطة الحمراء.

الشطة الحمراء في المنيا

في هذا التقرير، يستعرض حسين سعد فقية، أحد الطاحنين البارزين في المنيا، المراحل التي تمر بها الشطة، بدءًا من تحضيرها حتى تحولها إلى بودرة.

طحن الشطة الحمراء في المنيا

وأشار صاحب المطحن إلى أن عملية صناعة الشطة تتكون من عدة مراحل، تبدأ بزراعتها التي تستغرق 6 أشهر، تليها مرحلة الجني، ثم التجفيف الذي يقوم به المزارع ومن ثم عملية الطحن.

مراحل طحن الشطة الحمراء في المنيا

وأوضح أنه يتم إضافة كميات من زيت الطعام على الشطة قبل الطحن، حيث تُضاف 15 كيلو من الزيت لكل طن من الشطة، بعدها تُعبأ في أكياس بلاستيكية داخل شيكارة تحمل تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

غربلة الشطة الحمراء في المنيا

كما أشار فقية إلى أهمية عملية الغربلة والتنظيف التي تسبق الطحن، مؤكدًا أنها مرحلة بالغة الأهمية لضمان جودة وكفاءة المنتج قبل طرحه في الأسواق.

ومن اللافت أن الفلفل ينمو بشكل أفضل في التربة الرملية الطينية التي تتمتع بخصوبة عالية، مع ضرورة التأكد من ضغط التربة بشكل مناسب لتمكين الجذور من النمو بحرية، فضلًا عن كفاية الأكسجين في التربة.