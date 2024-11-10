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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر (ج)، الصادر في 4 نوفمبر 2024، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة لبعض المشروعات.

 

وجاء القرارين كالتالي:
-القرار الجمهوري الجديد رقم 462 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3888٫44 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

-القرار الجمهوري رقم 463 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 33٫64 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسماعيلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف، وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وذلك نقلًا من أراضى المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق. 

 


 

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