حاسبات ومعلومات كفر الشيخ تنظم الملتقى الرابع لسوق العمل (صور)

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الرابع لتأهيل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، اليوم الأحد الموافق، وذلك بمشاركة عدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة مثل معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الملتقى تضمن عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة طلبة الكلية في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات خريجى الكلية، ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تعتبر من الكليات المميزة في إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها، وذلك ينعكس على طلابها وخريجيها وتحرص الكلية على تأهيل وإعداد الخريجين من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجالات الحاسب الآلي ونظم المعلومات داعيا طلبة الكلية إلى استثمار تلك الفرصة لإكساب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الملتقى يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل وخلق فرص عمل لائقة للشباب الخريجين، بالإضافة إلى دعوة خريجي الكلية والحاصلين على فرص عمل بأكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل خبراتهم مع زملائهم من طلبة الكلية، مما يساعد الطلبة أن يكون لهم رؤية ومعرفة مستقبلية باحتياجات سوق العمل وأن يكون لهم قدوة حسنة من زملائهم السابقين، وينمي روابط اجتماعية جيدة بين طلبة الكلية ويساهم في روابط العلاقات مما يسهل على الطلبة الحصول علي فرص العمل.



وأفاد، الدكتور أسامة أبو سعدة عميد الكلية، إلى أن الملتقى الرابع يهدف لتأهيل طلبة كلية الحاسبات والمعلومات لسوق العمل وربط الطلبة بسوق العمل من خلال دعوة كبرى الشركات التي تعمل في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجاتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها في الخريج لسهولة حصوله على فرصة عمل، مضيفًا أنه تم عرض الكثير من أفكار ومشروعات لطلبة الكلية والسيرة الذاتية للطلبة المتميزين على كافة الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو تبنيها من إحدي تلك الشركات مما يساهم في توفير فرص عمل للطلبة وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديدة مما يساهم في تنمية المجتمع.