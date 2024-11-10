الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

أعلن فريقا مانشستر يونايتد وليستر سيتي عن تشكيليهما الأساسيتين، لمواجهتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رود فان نيستلروي، الجناح العاجي أماد ديلاو أساسيا، بعد تألقه وتسجيله هدفين، في المباراة الأخيرة أمام باوك سالونيكا (2-0) مساء الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وتعد هذه المباراة هي الأخير لمانشستر يونايتد، تحت قيادة فان نيستلروي، حيث سيستلم البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق في فترة التوقف الدولية المقبلة.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

مانشستر يونايتد: أونانا، دالوت، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، كاسيميرو، أوجارتي، ديالو، فرنانديز، راشفورد، هويلوند.

ليستر سيتي: هيرمانسن، جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن، وينكس، سوماري، نديدي، فاتاوو، بونانوتي، أيو.