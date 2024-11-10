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تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية (إنفوجراف)

منظومة الزراعة التعاقدية
منظومة الزراعة التعاقدية
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 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية).

 

تطوير الزراعة

 في ضوء السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، والذي يُعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر؛ نظرا لما يحققه من مزايا، فالزراعة التعاقدية من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع. 

حيث إن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصًا في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسة في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم من المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.

May be an image of ‎4 people and ‎text that says "‎متابق وتقييم الوطنية المددئة للتتمية الزراعية المستدا تفعیل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية الزراعة الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني السمكي الذي يتم استناد إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبفا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغي من الشروط التي يتضمنه.العقد أهم ما تستهدفه الزراعة مستويات دخول المزارعين ومستوى معيشتهم. رفع القطاع الزراعي. زيادة نسبية في معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل تَفقّل الحكومة منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية، وهي: فول الصويا الذرة الصفراء بنجر الذرة البيضاء قصب.السكر. عباد الشمس الإلكترونية لمحافظة الزراعة المصدر‎"‎‎

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