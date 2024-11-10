تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة في 8 محاصيل استراتيجية).

تطوير الزراعة

في ضوء السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، والذي يُعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر؛ نظرا لما يحققه من مزايا، فالزراعة التعاقدية من أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع.

حيث إن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصًا في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسة في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم من المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.