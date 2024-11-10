النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار بالبساتين

انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في عقار مكون من عدة طوابق بمنطقة البساتين، دون أن يُسجل الحادث أي إصابات بشرية.

تفاصيل الحريق في عقار البساتين

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عقار متعدد الطوابق في منطقة البساتين.

وعلى الفور، توجهت ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها بسرعة، مما حال دون تفاقم الوضع أو وقوع أي إصابات.

وبعد السيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.