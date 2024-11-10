شريف فتحي يناقش مشاكل السياحة الثقافية ويؤكد اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، وذلك علي هامش مشاركة الوزارة في بورصة لندن السياحية ٢٠٢٤.

بحث سبل حل مشكلات القطاع السياحي

وحضر الاجتماع محمد عثمان نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة والتي ضمت كل من إيهاب عبد العال ومحمد منتصر وهشام إدريس وعماد البنا وسامح سعد المدير التنفيذي للجمعية.

وناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه صناعة السياحة والمقترحات التى تقدمت بها الجمعية للتعاون مع الوزارة فى محاولة تحسين التجربة السياحية فى مصر على كافة مستوياتها وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه السائح والمستثمر السياحى وكذلك بعض الأمور المتعلقة ببعض المناطق الأثرية.

مسارات وزارة السياحة والآثار لحل مشاكل القطاع

وخلال الاجتماع رد وزير السياحة والآثار علي كافة الاستفسارات، مؤكدًا بدء اتخاذ عدد من المسارات والإجراءات التى بدأت الوزارة بالفعل فى اتخاذها لمواجهة هذه المشكلات، مؤكدًا حرص الوزارة علي التواصل مع المستثمرين والعاملين فى القطاع والتعامل مع كافة المشكلات بالشكل الذى يحقق مستهدفات استراتيجية تطوير وتنمية صناعة السياحة المصرية.