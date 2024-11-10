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حوادث

اعترافات صادمة لعصابة سرقة الموتوسيكلات من المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، من أسفل المنازل، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون الثلاثة، بارتكاب عدة وقائع لسرقة الدرجات النارية، من دائرة القسم، موضحين طرق سرقتهم لها قائلين" بنكسر الجادون الخاص بالدراجة أو الموتوسيكل وباستخدام تروسيكل خاص بنا نقوم بسحبها الي أماكن بعيدة عن مكان السرقة، لبيعها عند تجار الخردة، وأقروا بأن المتهم الرابع هو المشترى وعلى علم بسرقتهم.

وكانت  النيابة قررت حبس الأربعة متهمين بتهمة السرقة، قبل وقت سابق، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وسقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية” حال استقلالهم دراجة نارية" تروسيكل بدون لوحات معدنية" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادى

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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