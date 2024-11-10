مطالبات بالشيوخ بخطة طويلة المدى لتأهيل العمالة لسوق العمل المحلي والخارجي

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبات من أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالثروة البشرية وتأهيلها لسوق العمل داخليًّا وخارجيًّا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.

وقال النائب الوفدى بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ: إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب اتخاذها.

متطلبات السوق المحلية والدولية

وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ وفيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.

وأكد "أبوشقة " أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم وتحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص:تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية وتعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف وتحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وعن دعم المصريين العاملين في الخارج قال " أبو شقه " المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.

وقال "أبو شقه ": حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصادية وتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلى والخارجى

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلي والخارجي، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد البشرية، بفكر مختلف من خلال الإيمان أولا بامتلاكنا ثروة بشرية.

وقال الجبلي: نريد خطة تساعد الأجيال القادمة فى الحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال التفكير بأسلوب مختلف عن الماضى، حيث كانت الدولة تتولى مسؤولية تعيين الخريجين بمختلف مؤهلاتهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفًا، نظرا لاختلاف سوق العمل داخليا وخارجيا وأصبح يتطلب مهارات معينة، مستشهدا بتجارب عدد من الدول فى ذلك المجال مثل الصين التى كانت تعانى من البطالة وأصبحت الآن تستورد عمالة من الخارج.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تنفق على التعليم كثيرًا، وكذلك الأسر المصرية تنفق كثيرا على تعليم أبنائها، داعيًا لتنظيم الاستفادة من ذلك التعليم بشكل جماعي في تحقيق المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وذلك من خلال دراسة فرص العمل المتاحة داخليًّا وخارجيًّا أولًا، ثم إعداد خطة التعليم المناسبة لها.

وأشار إلى أن ذلك الأمر لا يتعلق بوزارة العمل فقط، وإنما يتطلب مجموعة عمل متكاملة من الوزارات والجهات المعنية، لبحث ودراسة المهارات المطلوب مثل اللغات وغيرها من التي تحتاجها الدول التي لديها عجز في العمالة ويمكن الاستفادة من ذلك.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وأيده فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل العمالة بالفعل، مستشهدًا بالعامل الزراعي الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب، قائلًا: “العامل الزراعى الماهر أصبح عملة نادرة وفى نفس الوقت أصبح المقابل جيد، ولكن تبقى فكرة التأهيل والتوعية بأن ذلك العمل لا يقل أهمية عن أى عمل آخر، نظرا لأن هناك من يرفض العمل فى ذلك المجال على اعتبار أنه غير مناسب، وذلك بسبب أنه غير مهيأ للعمل بذلك المجال، وهو ما نريد تغييره”.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي، قائلًا: إن تلك المشكلة متكررة فى مختلف القطاعات سواء الصناعة أو السياحة وغيرها، متابعا، الفرص موجودة ولكن لابد من الإعداد والتجهيز لها، وإعداد خطة للاحتياجات.

وأضاف: على سبيل المثال، المجال الزراعى أصبح مختلف بالفعل عن الماضى، نظرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة به والمعدات والآلات التى لم تكن موجودة بالماضى، ما يتطلب التوسع فى المدارس التكنووجية الزراعية، لتأهيل العمالة الزراعية.

رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

فيما طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ منذ سنتين لأنه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفين.

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة اليوم، بأن مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على القانون لأنها آلية من آليات المعايير الدولية بضرورة تشاور أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن في علاقة العمل.

وشدد المستشار فوزي على أن الحكومة وضعت القانون علي أجندتها وأنه من المقرر خروج قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وتابع فوزي بأنه هناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة موضحا أن اللجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت بعض التعديلات تعبير عن آراء الأطراف ذات الصلة واقتربت من أرض الواقع بما يثري القانون.

وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز، أكد أن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الاداري واستعانت بشركات مما خلق حالة من الشح حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقهلية رئيس المكتب يقوم بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات برغم مهامه الكثيرة وهذا المكتب يخدم 500 ألف نسمة.

وشدد طارق عبد العزيز على أن الحكومة مسئولة عن تحويل الهجرة غير المشروعة إلى تحويل شرعية مسئولية الدولة مجتمعه ومحاسبة من أوقف تصدير العامل المصري لأن الدولة هي المسئولة عن ذلك

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بأن " الرسالة وصلت ".