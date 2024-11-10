الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة منتخب فلسطين بمعسكر نوفمبر

فلسطين
فلسطين

 أعلن منتخب فلسطين عن قائمة اللاعبين في معسكر شهر نوفمبر الحالي، والذي يشهد مواجهتي عمان وكوريا الجنوبية.

وشهدت قائمة منتخب الفدائي تواجد وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج مهاجم الزمالك لمواجهتي عمان وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم  2026 يومي 14 و19 نوفمبر الحالي.

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