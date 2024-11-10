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رياضة

صفقة الـ40 مليون يورو، مهاجم أهلي جدة يحذف حساب ناديه من "إنستجرام"

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

أثار إيفان توني مهاجم أهلي جدة، الجدل بين جماهير الفريق السعودي بعدما حذف حساب ناديه من موقع “إنستجرام”.

وشارك توني بديلًا، بقرار مدربه الألماني ماتياس يايسله، في آخر مباراتين، أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة، والرائد بالجولة العاشرة من الدوري السعودي.

 اللاعب الإنجليزي حذف اسم النادي من حسابه على منصة "إنستجرام"

وحذف اللاعب الإنجليزي اسم النادي من حسابه على منصة "إنستجرام"، ليثير علامات الاستفهام حول تصرفه الغريب بعد أن انضم للنادي مقابل 40 مليون يورو قادمًا من برينتفورد.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري 2024-2025، شارك توني في 13 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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