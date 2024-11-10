أعضاء محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ يشاركون في اعتماد اللائحة إلكترونيًّا (صور)

شارك أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ اعتماد اللائحة الداخلية النهائية له، نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بحضور 300 عضوًا من أعضاء النموذج بمختلف محافظات الجمهورية، عقب مناقشات استمرت أكثر من ثلاث جلسات متتالية في رحاب مسرح المدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، حيث تمت عملية التصويت الإلكتروني من خلال سيستم اليكتروني أعدته وزارة التخطيط، أجريت جميع المناقشات تحت إشراف الدكتور علوم حميدة والدكتور رأفت صبحي الخبراء البرلمانيين بمجلس النواب المصرى.

وتختتم اليوم فعاليات المُعسكر التدريبي التثقيفي الأول «لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد قامت بإعداد مشروع مسودة اللائحة وعرضها علي رئيس النموذج، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومناقشة وعمل حوار بمشاركة بعض أعضاء النموذج للوقوف على الشكل النهائي للائحة واستمرت هذه الاجتماعات على مدار أربعة أسابيع متتالية، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها مادة مادة على جميع الاعضاء لاعتمادها والتصويت عليها.

من جانبه أشاد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بنجاح نموذج محاكاة مجلس الشيوخ فى اعتماد اللائحة الداخلية النهائية، لأول مرة في تاريخ نماذج محاكاة الحياة السياسية بالتصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن نجاح إعداد اللائحة الداخلية لنموذج محاكاة الشيوخ ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم نماذج محاكاة الحياة السياسية.

وتأتي مشاركة وفد أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء محافظة كفر الشيخ، في اعتماد اللائحة الداخلية النهائية تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.