الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

قرار النيابة بشأن إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص تابع لإحدى المدارس بأكتوبر

اسعاف
اسعاف

 تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص تابع لإحدى المدارس بمدينة 6 من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من السائق؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

 

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص السيارة وإعداد تقرير وافي عن سبب الحادث.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بمدينة 6 أكتوبر بالطريق المار بالمنطقة الصناعية الثانية، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها.

 

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نيابة الجيزة الجيزة اكتوبر

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