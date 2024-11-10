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بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص على الإقليمي بالمنوفية

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص فى بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بعد كارتة الخطاطبة على كوبري الرومي.

وحصلت بوابة "فيتو " على أسماء مصابي 6 مواطنين بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بعد كارتة الخطاطبة على كوبري الرومي.

أسماء المصابين

 وهم: أيمن صلاح البري 55 عامًا ومصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وخلود رأفت سعيد 27 عامًا مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وآلاء أيمن صلاح 20 عامًا مصاب كدمة شديدة بالظهر، وخلود رضا عزت 21 عامًا مصابا بكدمة شديدة بالظهر سحجات، وصفاء جمعة عباس 34 عامًا جرح قطعي بفروة الرأس 5سم، فاطمة سعيد زهران 22 عامًا مصابًا بجرح قطعي بالقدمين 5سم مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى.


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة 6 مواطنين بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بعد كارتة الخطاطبة على كوبري الرومي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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