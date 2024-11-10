برلماني يستعرض جهود مكاتب العمل الخارجية لصالح المصريين

قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ: مكاتب العمل الخارجية تلعب دورًا حيويًّا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، فضلًا عن حماية حقوق المصريين، في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية.

مناقشة عدد من ملفات العمل بجلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور محمد جبران، وزير العمل.

جهود مكاتب العمل لصالح المصريين بالخارج

وأشار إلى أن مكاتب العمل الخارجية، تقوم بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة.

مكاتب العمل تسهل توفير فرص العمل

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المكاتب الخارجية تساعد من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية.

تسهيل دور مكاتب العمل لعودة المصريين للوطن

وأشار إلى دور المكاتب في تسهيل عودة المصريين إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ. علاوة على ذلك، تعزز هذه المكاتب التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.

وأكد النائب، أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من ٥ ملايين عامل مصري.

وأوضح أن هذه المكاتب تقوم بعدة مهام منها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية ورعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج، والحفاظ على حقوقها والتوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمـال جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المتواجدة بها بكثافة، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

وأشار إلى دورها في بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووضع البرنامج الفني زيارات وزراء العمل العرب والأجانب علـى نحـو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مـع الـدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة، ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعـداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.