الأكاديمية العربية بالإسكندرية تشارك في مبادرة لحماية المحميات الطبيعية وزيادة الوعي البيئي

قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وتحت رعاية وإشراف وزارة البيئة المصرية بتنفيذ أحد مبادرات بغرض حماية وصيانة المحميات الطبيعية وذلك بنشر الوعى البيئي خاصة بين الشباب Cop28.

ويأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية المجتمعي وخطتها الاستراتيجية 2021- 2026 – تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، ولتحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث من الخطة وهو الوفاء بالمسؤولية المجتمعية.

وأقيمت مبادرة Climb2Change Egypt فى محمية وادى دجلة بالقاهرة، وقام بتدشينها الأستاذ الدكتور علاء عبد الباري – نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام مصر الجديدة وطلاب كلية اللغة والإعلام.



وذلك بمشاركة ودعم وزارة البيئة وبنك المشرق وشركة نهضة مصر وتستمر المبادرة على مدار 10 أيام يتم فيها تسلق الجبال بالمحمية وجمع المخلفات وفرزها والتخلص الآمن منها.

الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية بها 30 محمية تغطي 15% من مساحة الجمهورية.