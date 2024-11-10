حبس رجل أعمال لاتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة بحبس رجل أعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليه داخل محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية أثناء نظر إحدى القضايا الجنائية.

وجاء القرار بعد أن وجهت النيابة للمذكور، اتهامات بتحريض سيدة على ممارسة الفسق والفجور معه برغم علمه بأنها متزوجة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لهما.

القبض على رجل أعمال بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وعلى القيم والمبادئ للأسرة المصرية

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق كل من:-“ر.أ.م 20 سنة (ربة منزل) مقيمة مدينة الصالحية الجديدة وشقيقها”ح" سبق الحكم عليه في جلسة سابقة بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بتهديد رجل أعمال شهير عبر تطبيق واتس آب.

وأثناء نظر محاكمة السيدة بمحكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية بحضور المجني عليه ومناقشته من قبل هيئة المحكمة ومواجهته بالمتهمة قررت المحكمة القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الجرائم التى ارتكبها فى حق المذكورة وقيامه بـ إغوائها بمبالغ مالية ضخمة حيث عمرها لا يتجاوز 21 عاما وتحريضها على الانفصال عن زوجها رغم ما بينهما من أطفال لممارسة الفسق والفجور معها علاوة علي الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وعلى القيم والمبادئ للأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لهم على النحو المبين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها فى ذات الجلسة علي المتهمة بالسجن لمدة عام واحد مع الشغل وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية لاتهامها بتهديد شخص حاول إغوائها للانفصال عن زوجها.

جريمة التحريض على الفسق والفجور

في البداية، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون، إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي تستطيع أن تقضي على المجتمع بأكمله، ويصبح في انحدار تام لا يبالي شيئا، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى انحدار الثقافة المجتمعية.

وأضاف أحمد، في تصريح لـ«فيتو»، أن العقوبة القانونية لجرائم التحريض للفسق والفجور التي نص عليها القانون تتراوح من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذه تعتبر جنحة وليست جريمة، أما عن تهمة خدش الحياء العام فأقصى عقوبة لها سنة، ذلك إذا ثبت بالأدلة أنها ارتكبت هذه التهم.

تشديد العقوبة

من جانبه، قال عصام الدين أبو العلا، المحامى بالنقض، إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي يجب على المشرع أن يضعها في الاعتبار من حيث تشديد العقوبة الحالية المنصوص عليها في قانون العقوبات، فهي من الجرائم التي تؤدي إلى انحلال المجتمع وتفكيك أواصره، جريمة غريبة على مجتمعنا، بل وعلى تقاليدنا وأعرافنا فليس من المقبول لدى العامة والخاصة أن تشاهد شخصا "وسط جمع من الناس يحرض علانية" على ازدراء مجتمعه الذي هو منه، ويحمل جنسيته، ويشوهه إلى الدرجة التي تشعر معه بأنه يوصي الأجناس الأخرى على الابتعاد عنه.

وأضاف أبو العلا، في تصريح لـ«فيتو»، أنه على رغم ما في هذه الجريمة من كل هذه الاعتبارات، إلا أن المشرع المصري لم يضع لها العقاب المناسب والرادع، فقد كانت العقوبة وفقا لنص المادة 369، فقرة أولى من قانون العقوبات، لا تقل عن الحبس لمدة 3 أشهر، وهي عقوبة غير مناسبة تماما، ولا تتفق مع الاعتبارات المثلى لحماية النظام العام والآداب في المجتمع.

10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا.. تعرف عليها

من جانبها أرست المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الاَراء 10 مبادئ قضائية تحظر الإساءة أو التشهير على السوشيال ميديا ولو من المذيعين لرموز الهيئات الإعلامية، وذلك برفض الطعن المقام من الطاعن محمد جمال الدين محمد عثمان الطوبجي، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية بأن نشر على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية Mohamed el tobgy بمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبرًا سبق نشره علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يحمل اسم Kelarabielyoum.com العربى اليوم " كورة " يمثل تطاولًا وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره.

وجاءت المبادئ كالتالي

1-الإنترنت أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون، والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتمادًا على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمى.

2-العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى، إلي منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.

3- يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية فى المشاهدات.

4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.

5- على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.

6- على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكريًا وسلوكيًا لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.

7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.

9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية، بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.

10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم.

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