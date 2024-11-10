قرار من النيابة في حادث دهس شاب أسفل عجلات قطار بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أثناء محاولته عبور السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء محاولة عاطل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار، وكلفت النيابة باستدعاء أهل المتوفى.

مصرع شاب دهسا بالجيزة

وكان المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص دهسا أسفل عجلات القطار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.