البطاطا والرمان تتصدران قائمة الصادرات الزراعية المصرية، والسعودية والسودان أكبر المستوردين

كشفت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3700 رسالة بنحو 142 ألف طن لعدد 1274 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 أصناف من خضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 51 صنفا بنحو 33 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفا بنحو 27 ألف طن.

ومثلت السعودية، السودان، ليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 167 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 600 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 580 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1910 رسائل بنحو 373 ألف طن لعدد 840 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 185 صنفا من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وعدس من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 595 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسائل، ثم ميناء دمياط بإجمالي 266 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 101 منتج و21 شركة ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 680 منتجا جديدا، وأصدرت 27 شهادة بيع.