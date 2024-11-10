الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على أهمية استمرار الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والمخابز في مختلف مراكز المحافظة، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط المحددة من قبل وزارة التموين.
 

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز


وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا نفذت حملة تموينية بالتعاون مع الجهات الرقابية شملت مراكز ديرمواس، ملوي، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبوقرقاص، ومركز المنيا، حيث تم ضبط 128 مخالفة متنوعة بواقع 100 مخالفة في المخابز البلدية، شملت المخالفات نقص الوزن، عدم وجود شهادات صحية، وتصرف وتجميع غير قانوني للدقيق المدعم، كما تم ضبط 28 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع منتهية الصلاحية، وغياب تراخيص النشاط.
 

محافظ المنيا 


وأضاف اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار سعيها الدائم لضمان حصول المواطنين على خدمات تموينية تلبي احتياجاتهم وتحفظ حقوقهم.
 

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