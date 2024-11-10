الأحد 10 نوفمبر 2024
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اقتصاد

انطلاق فعاليات الملتقى السادس للتأمين

ملتقى شرم الشيخ السنوي
ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين، فيتو

تنطلق اليوم، فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024، والذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، حتى  11 نوفمبر 2024، تحت عنوان"رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، وذلك تحت رعاية  كل من  رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

أهداف ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع وسيتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة.

الرقابة المالية: 9.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال أغسطس 2024

إقامة المسابقة الرياضية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام السادس

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