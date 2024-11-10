وزير التعليم يوجه بتوفير معلمين بالحصة لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالمرج

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، عددا من المدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية.

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية في عدد مدارس بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة

ورافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الفاروق عمر الابتدائية"، والتى تضم عدد ٣٢٠٠ طالب وطالبة خلال الفترة الصباحية، وتعد من المدارس ذات الكثافات الطلابية العالية الـ٤٧ المتبقية على مستوى الجمهورية والتى تبذل الوزارة جهودا مكثفة لخفض الكثافات الطلابية بها.

حيث حرص الوزير خلال تفقده لفصول المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، والجهود المبذولة لتقليل الكثافات الطلابية بالمدرسة، موجها بتوفير عدد إضافي من العمال ومعلمين إضافيين بالحصة بالمدرسة.

وعقب ذلك، قام الوزير بتفقد مدرسة " المرج الثانوية بنات”، حيث حرص على متابعة عدد ونسب حضور الطالبات بكل فصل وتسجيل الغياب فى دفاتر الحضور والغياب، موجها بالالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية، موجها بإرسال لجان متابعة للمدرسة لتطبيق الآليات والقرارات المنظمة لأعمال السنة وانتظام حضور الطالبات، كما وجه أيضا بتوفير معلمين بالحصة للمدرسة.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة “الشهيد بيشوى شهدى الاعدادية بنين ”، وتفقد عددًا من الفصول، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية ومتابعة نسب الحضور والغياب.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة " جمال عبد الناصر الابتدائية ”، حيث حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، فضلا عن التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية.